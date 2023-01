Stiri pe aceeasi tema

- Andrew Tate, in varsta de 35 de ani, a devenit cunoscut pe internet dupa ce mai multe clipuri in care promova agresivitatea fața de femei au devenit virale pe Tik Tok. Comentariile sale misogine au starnit deopotriva critici dure și admirație printre urmaritorii sai. A devenit „cel mai urat om de pe…

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, cer care au decis arestarea preventiva a fraților Andrew și Tristan Tate, a justificat decizia pe care au luat-o. Britanicii, acuzați de grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, au pledat nevinovați. Magistrații susțin ca au avut „o reactie blanda…

- Oamenii aflați la o petrecere de Revelion, din Belgrad, au avut parte de o surpriza neplacuta, atunci cand clubul in care se aflau a inceput sa se scufunde, cu puțin timp dupa 12 noaptea. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale. „Mi-a fost frica pentru viața mea. Așa trebuie sa se fi simțit și…

- Activista de mediu suedeza Greta Thunberg a reacționat vineri fața de reținerea milionarului Andrew Tate in Romania dupa ce acesta a ironizat-o in urma cu cateva zile pe rețelele de socializare. „Asta se intampla cand nu iți reciclezi cutiile de pizza”, a scris joi pe Twitter activista suedeza. Thunberg…

- Marți seara, doar cinci oameni au participat la la o petrecere organizata in metavers, de departamentul pentru asistența straina a Comisiei Europene. Evenimentul a avut ca scop sa ii faca pe tineri sa fie mai entuziasmați de Uniunea Europeana. Devex Vince Chadwick, corespondentul Politico la fața locului…

- Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au postat sambata seara o fotografie care a devenit virala in online, adunand milioane de like-uri. Dar un detaliu genial a fost descoperit dupa publicarea imaginii. Cei doi mai fotbaliști, rivali de-a lungul carierei, au postat simultan o imagine in care joaca șah…

- Un bancher rus miliardar, Oleg Tinkov, a renuntat la cetatenia rusa din cauza razboiului din Ucraina si a condamnat „fascismul lui Putin”, transmite BBC, citata de News.ro. Tinkov a fondat banca online Tinkoff Bank, unul dintre cei mai mari creditori din Rusia, cu aproximativ 20 de milioane de clienti.…

- Decizia vine dupa ce Adidas a avaluat, la inceputul acestei luni, colaborarea cu Kanye West, care a produs cativa pantofi adidas sub marca Yeezy, foarte bine vanduti, in urma eforturilor de a rezolva problema in privat. ”Adidas nu tolereaza antisemitismul si orice alt fel de discurs instigator la ura.…