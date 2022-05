Andrew Fletcher, membrul fondator al trupei electronice britanice Depeche Mode, a murit la varsta de 60 de ani, informeaza contactmusic.com. Anunțul trist a fost facut de trupa Depeche Mode printr-o declarație postata pe rețelele de socializare. „Suntem șocați și copleșiți de o profunda tristețe din cauza morții subite a prietenului nostru drag, membru al familiei, […] The post Andrew Fletcher, fondatorul trupei Depeche Mode, a murit first appeared on Suceava News Online .