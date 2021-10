Fostul guvernator al New Yorkului, Andrew Cuomo, a fost inclupta intr-un dosar de agresiune sexuala impotriva unei foste angajate. Plangerea, depusa joi in capitala Albany, il acuza pe Cuomo ca „a atins-o forțat” pe una una dintre angajatele sale, la reședința sa Albany. Plangerea nu numește victima. Aceasta susține ca presupusul abuz a avut loc la conacul executiv al guvernatorului din Albany la 7 decembrie 2020. Andrew Cuomo, inculpat pentru agresiune sexuala Aceasta plangere inseamna ca fostul guvernator ar putea fi judecat penal. Un avocat al acestuia, care a demisionat in august, a negat…