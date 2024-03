Stiri pe aceeasi tema

- Daca in turul II la alegerile prezidențiale care urmeaza sa aiba loc in toamna acestui an ar ieși primarul de Chișinau, Ion Ceban, și fosta bașcana a Gagauziei, Irina Vlah, cei mai mulți dintre moldoveni ar sta acasa. Cel puțin așa arata rezultatele unui sondaj socio-politic, realizat in luna februarie…

- Patru candidați vor lupta pentru funcția de președinte al Rusiei in luna martie. Despre acest lucru a anunțat Ella Pamfilova, președinta Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse. In cadrul ședinței de joi, 8 februarie, membrii comisiei au refuzat sa ii inregistreze pe Boris Nadejdin, Serghei Malinkovici,…

- Fostul prim-ministru conservator, Alexander Stubb, si fostul ministru de Externe, Pekka Haavisto, vor intra in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Finlanda la 11 februarie. Stubb s-a clasat pe primul loc in primul tur al alegerilor, obtinind 27,2% din voturi, in fata lui Haavisto (25,8%),…

- Candidatul de centru-dreapta Alexander Stubb, din partea Partidului Coaliției Naționale din Finlanda, a caștigat la limita primul tur al alegerilor prezidențiale din aceasta țara, duminica, și se va confrunta cu membrul liberal al Partidului Verzilor, Pekka Haavisto, in turul doi, potrivit datelor o

- Candidatul de centru-dreapta Alexander Stubb (foto dreapta), din partea Partidului Coaliției Naționale din Finlanda, pare sa caștige primul tur al alegerilor prezidențiale și se va confrunta probabil cu membrul liberal al Partidului Verzilor, Pekka Haavis

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prim-vicepresedinte al PSD, a declarat ca iși dorește ca in finala alegerilor prezidențiale din 2024 sa fie ales cel mai bun candidat, menționand ca in scenariul unei finale intre Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, liderul PSD ar caștiga ”indubitabil”.

- In contextul discuțiilor privind posibila plecare a lui Klaus Iohannis de la Cotroceni, speculațiile privind potențialii candidați pentru funcția suprema in stat iși fac loc in peisajul politic romanesc. Deși partidele nu au facut inca anunțuri oficiale p

- Fostul premier a facut o serie de predicții cu privire la un eventual rezultat al alegerilor din 2024:”PSD ia cam tot scorul ala pe care l-a luat in 2020, PNL ia mai putin (..) USR ia mai putin si, dupa ultimele scandaluri si probleme pe care le au, probabil si mai putin, si AUR este sperietoarea, domnule,…