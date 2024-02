Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina, dupa criza cerealelor și blocarea granițelor, se va confrunta cu noi crize, inclusiv cu criza zaharului, iar aceasta va fi o consecința a aderarii sale la Uniunea Europeana.Aceasta opinie a fost exprimata de fostul premier al republicii Mikola Azarov pe pagina sa de Facebook (retea de socializare…

- Omul de afaceri Sorin Constantinescu, supranumit „regele pacanelelor”, anunța ca se retrage din politica, la doar trei zile dupa ce George Simion anunța inscrierea acestuia in partidul AUR. „Șocat de atacuri”, Sorin Constantinescu, „Regele pacanelelor”, și-a anunțat retragerea din AUR la trei zile dupa…

- Cateva zeci de angajați ai Ministerului Sanatații au declansat azi un protest spontan pe care l-au transmis in direct pe pagina de Facebook a institutiei. Oamenii solicita majorarea salariilor.

- PNL a reușit astazi introducerea pe ordinea de zi și adoptarea proiectului de lege care prevede masuri privind creșterea drepturilor salariale ale personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate, raspunzand astfel solicitarilor angajaților CNAS, care au protestat in ultima perioada, anunța…

- Partidul socialiștilor europeni a aprobat, vineri, o rezoluție in care cer ca Romaniei și Bulgariei sa li se permita intrarea imediata in spațiul Schengen, „deoarece ambele țari indeplinesc toate criteriile”. Intr-o postare pe Facebook, premierul Marcel Ciolacu, a spus ca „va face tot ce ii sta in putința”…

- O scena neobișnuita a avut loc in centrul Alba Iuliei, in proximitatea Cetații Alba Carolina, unde Direcția Județeana Alba a Arhivelor Naționale iși desfașoara activitatea. Joi, intr-un eveniment surprinzator, doua vulpi au fost surprinse pe balconul cladirii, stand relaxate pe scaune. Imaginea captivanta…

