Stiri pe aceeasi tema

- Probabilitatea ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa majoreze rata dobanzii de politica monetara inca de la sfarsitul acestui an este in crestere, dar aceasta decizie depinde in primul rand de contextul international si in al doilea rand de evolutia sectorului inflationist, este de parere Andrei…

- Probabilitatea ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa majoreze rata dobanzii de politica monetara inca de la sfarsitul acestui an este in crestere, dar aceasta decizie depinde in primul rand de contextul international si in al doilea rand de evolutia sectorului inflationist, este de parere Andrei…

- România are sanse foarte mari ca pâna la finele acestui deceniu sa depaseasca alte trei tari si sa se pozitioneze în top 10 economii din Uniunea Europeana din perspectiva PIB-ului nominal, considera Andrei Radulescu, director analiza macroeconomica la Banca Transilvania, scrie Agerpres.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca relatia partidului sau cu USR PLUS este singura formula politica buna pentru Romania, desi a trecut si "prin momente grele", fiind o relatie care sufera permanent imbunatatiri. "Practic, eu am condus negocierile din partea PNL prima…

- Procesul de relansare economica post-pandemie a continuat pentru a zecea luna la rand in aprilie, cu un ritm in accelerare ți cu cea mai buna dinamica din 2010, perioada inceputului ciclului economic post-criza, conform datelor PMI ale Markit Economics. In aceasta seara Markit Economics a…

- “La 30 aprilie 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 38,304 miliarde euro, fata de 35,709 miliarde euro la 31 martie 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 4,173 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta…