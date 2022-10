Stiri pe aceeasi tema

- Andrei și Inga s-au desparțit, insa lucrurile nu par incheiate intre ei. In emisia live din 11 octombrie 2022, tanarul a fost surprins sa auda ca Inga vrea sa-l vada cum lupta pentru a o recaștiga.

- Se pare ca lucrurile evolueaza frumos in casa Mireasa, iar concurenții incep sa se cunoasca mult mai bine și, astfel, sa se decida ca vor sa formeze cupluri. Ei bine, și Andrei cu Inga au facut un pas important și au decis ca este momentul sa formeaza un cuplu. Cei doi concurenți din casa au facut marele…

- Daca in urma cu doua zile Andrei ii facea declarații de dragoste Ingai, iata ca acum acesta a precizat ca este dispus sa se mute cu ea la Chișinau. Concurentul de la Mireasa are planuri mari de viitor. In ediția din aceasta seara a emisiunii, cei doi s-au ținut incontinuu de mana și au vorbit deschis…

- Petrecerea de sambata de la Mireasa il aducea pe Andrei cu cateva declarații de dragoste foarte importante pentru Inga. Ei bine, in ediția de astazi a emisiunii, concurentul a explicat ca are sentimente pentru tanara și se pare ca are și planuri serioase de viitor cu aceasta. Iata ce spune concurentul,…

- Daca Deni este indecisa atunci cand vine vorba de o viitoare relație, familia ii sare in ajutor și susține ca Viorel este cel mai potrivit pentru ea. Ce a marturisit sora concurentei de la Mireasa - Capriciile Iubirii.

- Deni de la Mireasa sezon 6 este curtata de trei baieți: Viorel, Andrei și George. In timp ce primul petrece mult timp cu ea, Andrei o surprinde in live cu diferite surprize. George spune ca este in pauza momentan.

- Yana, fosta concurenta a sezonului 5 Mireasa, a publicat un mesaj prin care le-a raspuns fanilor la doua intrebari: daca ea și Andrei s-au desparțit și care e motivul pentru care nu mai poarta inelul de logodna.

- Yana și Andrei au implinit 2 luni de logodna, iar vestea a fost data de tanara pe contul de Instagram, in urma cu 3 zile. Ce imagini a publicat aceasta, dupa ce a luat o pauza din a mai posta pe rețelele sociale.