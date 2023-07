Andrei Neacșu a înlocuit-o deja pe Ilinca Vandici. Cum s-a afișat cu noua iubită Andrei Neacșu a inlocuit-o deja pe Ilinca Vandici și are o noua iubita. Omul de afaceri iși vede in continuare de viața și pare ca nu sufera deloc dupa fosta lui soție.Paparazzii CANCAN l-au surprins pe Andrei Neacșu, pe litoralul romanesc, alaturi de o bruneta, care ar fi noua iubita a omului de afaceri. In timp ce Ilinca Vandici se dedica carierei sale și fiului ei, fostul ei soț pare ca nu vrea sa piarda deloc vremea. Andrei Neacșu pare ca nu mai ascunde relația cu noua iubita, mai ales dupa ce oficial a devenit un barbat liber. Omul de afaceri a fost filmat in timp ce avea gesturi tandre cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au divorțat ofical. Deși au semnat actele de divorț de ceva timp, prezentatoarea de la Kanal D abia acum a confirmat totul.„Suntem divorțați oficial! Divorțul a avut loc acum ceva timp, intr-un mod cat se poate de discret, așa cum este normal sa se intample”, a declarat…

- Andrei Neacșu a fost surprins recent la o petrecere. Omul de afaceri s-a distrat alaturi de prietenii lui la doua luni de la desparțirea oficiala de Ilinca Vandici pe muzica lui Florin Salam. In urma cu doua luni de zile s-a aflat ca Ilinca Vandici s-a desparțit de Andrei Neacșu. Se specula de luni…

- Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au desparțit dupa 7 ani de relație. Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” a anunțat ca nu mai formeaza un cuplu cu tatal fiului ei. Vedeta a incercat sa fie cat mai discreta cu viața personala.La inceputul lunii mai, Ilinca Vandici anunța ca s-a desparțit de Andrei…

- Ilinca Vandici a facut senzație la petrecerea Viva! 2023. Vedeta și-a facut apariția intr-un outfit argintiu, la care a accesorizat diamante de la o celebra casa de bijuterii. Am profitat de ocazie și am aflat de la prezentatoarea emisiunii "Bravo, ai stil!", difuzata la Kanal D2, ce proiecte are in…

- Dupa ce Ilinca Vandici a facut noi declarații despre desparțirea de Andrei Neacșu pe Instagram, mai multe vedete au reacționat la postarea ei, aratand ca o sprijina și ca sunt alaturi de ea. „Intotdeauna este dificil sa iei o astfel de decizie, insa dupa o indelungata reflecție și cu recunoștința pentru…

- Ilinca Vandici a facut noi declarații, dupa ce a confirmat desparțirea de Andrei Neacșu. Cei doi au pus punct poveștii de dragoste dupa 7 ani, deși zvonurile despre separare aparusera de cateva luni.Deși in urma cu mai mult timp spunea ca ii va ierta absolut orice soțului ei, inevitabilul s-a produs.…

- Ilinca Vandici a luat atitudine dupa ce s-a spus ca s-a desparțit de soțul ei. Andrei Neacșu a trimis mesaje mai multor femei pe rețelele de socializare.Recent s-a spus ca in casnicia Ilincai Vandici ar exista probleme și ca s-ar fi desparțit de soțul ei. Mai mult, Andrei Neacșu ar scrie altor femei…