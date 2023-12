Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a considerat ca "nu este necesara" participarea reprezentantilor Ambasadei la Washington la intalnirile politice din SUA, a afirmat ambasadorul Andrei Muraru, duminica, la o receptie in cadrul careia seful Executivului de la Bucuresti s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii de romani…

- Șeful Executivului a considerat ca „nu este necesara” participarea reprezentantilor Ambasadei la intalnirile politice din SUA, a declarat liberalul Andrei Muraru, ambasador la Washington, duminica, 3 decembrie, la o receptie in cadrul careia premierul PSD, Marcel Ciolacu, s-a intalnit cu reprezentanti…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara, 1 Decembrie, la Romania TV, ca este deranjat de faptul ca „unii dintre colegi inregistreaza sau dau stenograme” de la ședințele de coaliție dintre PSD și PNL. „Trebuie sa existe un respect”, a punctat el.Marcel Ciolacu a precizat ca…

- Premierul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca masurile privind limitarea platilor cash vor fi analizate in continuare in asa fel incat lumea sa nu fie afectata si a precizat ca acestea au fost luate urmare a unor propuneri venite din partea unei echipe tehnice de la ANAF in vederea combaterii evaziunii…

- ”Sa continuam investitiile si, mai ales, sa vedem ce proiecte o sa prindem in viitorul buget al Romaniei, pentru ca in acest moment, dupa cum stiti, am inceput constructia bugetului pentru 2024 si, in functie de solicitari, vedem cat de eficienti suntem pe anumite proiecte”, a declarat, sambata, Marcel…

- Jurnalista Digi24 Cristina Cileacu șterge pe jos cu fostul premier al Romaniei Victor Ponta. Dupa ce clipul cu ea ascunzandu-se de bombe printre mai mulți bicicliști care circula liniștiți a ajuns viral, jurnalista a luat foc. Primul pe care l-a atacat public a fost Ponta, pe care il acuza ca se ascunde…

- Marcel Ciolacu a declarat ca sunt 790 de pelerini romani in Israel, in acest moment. Premierul și ministrul de Externe cauta soluții sa-i aduca acasa. „Impreuna cu doamna ministru de Externe cautam variantele ca sa-i aducem cat mai repede acasa. Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise toate…