Atacantul Universtații Craiova, Andrei Ivan, a marcat in victoria cu Sepsi, scor 3-1, și a declarat ca iși dorește sa devina cat mai prolific in acest final de sezon. „Sunt bucuros pentru victorie, pentru cele trei puncte și pentru ca am marcat. Ofensiv și defensiv am aratat bine. Ne-am creat multe ocazii, puteam inscrie mai mult, dar ne mulțumim cu atat. Cu Mister (Costel Galca – n.r.) am mai lucrat și la echipa naționala U17, il știu. Avem nevoie de puncte și trebuie sa ne batem la podium. Sper sa marchez la fiecare meci de acum incolo și sa-mi ajut echipa sa ia cele trei puncte“, a declarat…