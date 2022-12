Andrei Ilaș, CEO NRGI.AI: Dacă taxăm ”veniturile nedrepte” din energii regenerabile, ne punem singuri frâne Se vorbește tot mai mult in aceasta perioada despre ”taxa pe soare” și despre oportunitatea ca statul sa suprataxeze veniturile obținute de producatorii de energie din surse regenerabile. Este insa aceasta cu adevarat o oportunitate sau ne taiem singuri creanga? Am cautat raspunsuri impreuna cu Andrei Ilaș, analist in energie dar și CEO al NRGI.AI și fondator al Cooperativei de Energie. ”E foarte clar la ora actuala ca avem nevoie de foarte multa energie regenerabila. Ca sa avem foarte multa energie regenerabila trebuie sa fim relativ OK cu faptul ca dezvoltatorii de proiecte de acest… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

