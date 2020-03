Stiri pe aceeasi tema

- Explicații de ultima ora din partea ministrului Mediului, Costel Alexe, privind gradul uriaș de poluare inregistrat noaptea trecuta in Bucuresti. Alexe susține ca fenomenul a fost determinat de un incendiu la Gara de Nord, de arderi de vegetatie si de cauciucuri, dar si de faptul ca viteza vantului…

- Sorina Pintea a transmis primul mesaj prin intermediul avocatilor sai, dupa ce a fost arestata pentru 30 de zile pentru ca luare de mita. Prima reactie a Sorinei Pintea dupa ce a fost arestata Iata scrisoarea trimisa de avocatii Sorinei Pintea: "In opinia DNA, acuzatia de luare de mita…

- Bursa de Valori de la Bucuresti a pierdut in aceasta saptamana peste 20,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 11,3%, pe fondul temerilor privind o pandemie de coronavirus.Daca in saptamana 17-21 februarie 2020 capitalizarea pietei a depasit 182,82 miliarde de lei, in perioada 21-28…

- Liviu Dragnea e istorie in PSD, insa Gabriela Firea nu il iarta pentru ca, spune ea, a dat ordine in partid sa fie sabotata cu bani pentru a nu putea sa implemeteze proiecte pentru București.Citește și: Sorina Matei ARUNCA IN AER cazul Sorinei Pintea: ce document ESENȚIAL lipsește din dosarul…

- Gabriela Firea acuza PNL și pe Nicușor Dan ca nu au un proiect de management al Capitalei, și ca intra in lupta pentru funcția de primar doar cu un orgoliu nemasurat.Citește și: Sorina Matei ARUNCA IN AER cazul Sorinei Pintea: ce document ESENȚIAL lipsește din dosarul DNA "S-au unit.…

- Elena Udrea, fost ministru al Turismului, vine cu un mesaj surpriza pentru Sorina Pintea, dupa ce ex-ministrul Sanatații a ajuns in arest. Procurorii DNA o acuza pe Pintea de luare de mita, insa Udrea, care are probleme penale mai vechi, este sceptica privind veridicitatea acuzațiilor.Citește…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat o licitatie de 7,72 milioane lei (1,6 milioane euro), fara TVA, pentru modernizarea grupurilor sanitare din sediul central situat in Bucuresti, pe strada Doamnei, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP.Licitatia are in vedere ”modernizarea…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat, referitor la vinieta Oxigen, ca, din discuțiile care au loc in Capitala, este un proiect prost implementat, dar ca este una dintre masurile ce ar putea reduce valorile poluarii din centrul orașului, anunța MEDIAFAX.„Sunt și alte capitale din Europa…