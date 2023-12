Andrei Caramitru: 'Doar PSD, AUR și BOR contează' Fost consilier politic și economist, Andrei Caramitru, crede ca singurele organizații care conteaza in acest moment sunt PSD, AUR și BOR. „Ceva simplu, cheat code, ca sa ințelegeți unde se indreapta Romania. Conteaza doar 3 organizatii acum: PSD, AUR si BOR (restul sunt total irelevanți) - suntem spre directia occidentala (cat de cat) - daca la BOR ramane sef Daniel, daca la PSD e Ciolacu si la Aur oameni ca Terhes (cetațean american si membru la republicani) sunt promovati - cadem spre Rusia daca la BOR vine Spagoveanu, la PSD Firea si la AUR sunt promovați oameni gen Calin Georgescu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

