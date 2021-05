Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu anunta ca incepand de marti, 4 mai, vor fi inca 3.035 fluxuri noi de vaccinare anti-COVID-19, in contextul in care medicii de familie vor incepe imunizarea in propriile cabinete cu vaccinul Johnson&Johnson (Janssen). „Le multumesc tuturor celor care au acceptat sa faca parte din echipa care se lupta in fiecare zi cu pandemia de coronavirus. Serul va ajunge in toate zonele tarii, inclusiv in mediul rural. Fiecare doza de vaccin administrata ne va duce mai aproape de ceea ce asteptam de mai bine de un an – reintoarcerea la viata obisnuita.…