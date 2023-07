Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Anghel este pregatit pentru proba sa favorita la Campionatele Mondiale de Inot. Romanul legitimat la CSM Bucuresti a ramas in cursa pentru medalii la Fukuoka. E gata sa produca surpriza in cursa de 50 de metri spate. Sambata, in direct in AntenaPLAY de la ora 4:55, sportivul in varsta de 25 de…

- David Popovici a dezamagit in finala la 100 de metri de la Campionatul Mondial de Natatie de la Fukuoka, Japonia. Inotatorul roman a intrat in finala cu cel de-al 5-lea timp si astfel a fost repartizat pe culoarul al doilea. Popovici a avut un start extrem de slab si, evident, nu s-a putut redresa pana…

- David Popovici s-a clasat pe locul 6 la finalul cursei de 100 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de la Fukuoka (Japonia). Acesta a inotat pe culoarul doi și a fost cronometrat cu timpul 47.83. In semifinale, el a avut timpul 47.66. Inotatorul roman era campion mondial en-titre și deținea…

- Pe 29 iulie, Andrei Anghel are de inotat in proba de 50 de metri spate la aceasta ediție a Campionatelor Mondiale, o proba care nu-l sperie și care ii place. Cursa lui va putea fi urmarita live și exclusiv in AntenaPLAY, in sesiunea de la 5:05 (ora Romaniei).

- David Popovici (18 ani) s-a calificat in semifinalele probei de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație organizate la Fukuoka. Cursa care il poate duce in finala este programata tot astazi, incepand cu ora 14:26. Desfașurarea va fi liveTEXT pe GSP.ro. Semifinalele probei de 100 de…

- Romanul e principalul favorit in finala de 200 metri liber de la Campionatele Mondiale de Inot de la Fukuoka. Iata cu cine se lupta David Popovici pentru aur. Finala va fi transmisa LIVE exclusiv pe Antena 1 si in AntenaPLAY marti, 25 iulie, de la ora 14:00. David Popovici a obtinut in semifinale cel…

- Andrei Anghel s-a clasat pe poziția 34 la 100 m spate cu un timp de 55,77 s, aproape de cel mai bun timp al sau. Andrei Anghel a debutat la un Campionat Mondial de seniori in bazin de 50 de metri la Fukuoka. Inotatorul roman in varsta de 25 de ani a ajuns la zona mixta vizibil marcat de efortul depus.…

- Katie Ledecky, Ariarne Titmus și Summer McIntosh lupta duminica pentru suprematia la 400 de metri liber, proba considerata „Cursa Secolului”. Campionatele Mondiale de Inot se desfasoara in perioada 23-30 iulie, exclusiv in AntenaPLAY. Prima zi a competitiei aduce si prima finala asteptata cu sufletul…