Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a ajuns de urgenta la un spital privat din Bucuresti, dupa ce marti dimineata s-a simtit extrem de rau, avand stari de ameteala. Vedeta a stat internata la spital o noapte si a facut mai multe investigatii, printre care si un CT cranian.

- O vedeta a trupei Holograf a ajuns la spital, acolo unde a stat internata nu mai puțin de 9 zile, din cauza covid-19. Prietenul lui Dan Bittman, de la Holograf, internat 9 zile in spital El a ajuns pe mana medicilor, dupa ce s-a infectat cu virusul Sars Cov2. A stat 9 zile internat in […] The post Vedeta…

- Momente grele pentru Doinița Ionița, fosta protejata a lui Costi Ionița. Fosta caștigatoare de la XFactor a fost transportata de urgența la spital, fiind insarcinata in aproape opt luni. Vedeta s-a fotografiat pe patul de spital, cu branula la mana, iar fanii au asaltat-o cu sute de intrebari. Iata…

- In urma cu doua saptamani, Theo Rose a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus. Din fericire, artista nu a ajuns la spital, deoarece nu a avut o forma grava a virusului, astfel s-a izolat și tratat la domiciliu. Ei bine, astazi, artista a fost mai fericita ca niciodata, caci in sfarșit a ieșit din…