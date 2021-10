Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Nuca trece prin cea mai frumoasa perioada din viața sa, asta pentru ca nu de foarte mult timp a fost ceruta de partenerul ei cu care traiește cea mai frumoasa poveste de dragoste de patru ani. Astfel, cantareața a facut primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre nunta, dar și…

- Simona Gherghe a cerut ajutorul fanilor sai și a marturisit cu ce probleme se confrunta de cand cei doi copii au inceput sa mearga la gradinița. Prezentatoarea de la „Mireasa” nu știe cum se va descurca atunci cand va veni iarna și va fi nevoita sa-și trezeasca micuții pentru a fi gata la timp. Vedeta…

- Fetița lui Marius Moga și a Biancai Lapuște a implinit 6 ani, iar recent, aceasta a inceput clasa zero. Artistul a vorbit despre cum este Maria Elisabeta și ce i-a spus evaluatoarea despre despre personalitatea micuței. Maria Elisabeta, in varsta de 6 ani și-a aratat personalitatea in prezența evaluatoarei,…

- Gina Pistol și Smiley au devenit parinți pentru prima data in urma cu 6 luni. Prezentatoarea de la Antena 1 este in culmea fericirii de cand a nascut și se bucura din plin de rolul de mama. Gina Pistol face fața tuturor provocarilor de cand a devenit pe lume micuța Josephine.Vedeta face parte din categoria…

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza un cuplu de 5 ani și sunt foarte fericiți impreuna. Artista a marturisit ca ar vrea sa adopte un copil, mama sa pe care a iubit-o enorm și s-a stins din viața in urma cu un an a fost adoptata. Artista a raspuns pe Internet intrebarilor fanilor ei, iar una dintre curiozitați…

- Veste buna in showbiz! Irina Mohora, prezentatoarea TV, a nascut cel de-al doilea copil, o fetița! Vedeta a anunțat in urma cu puțin timp ca ieri a devenit mama din nou și ca e cea mai fericita. Ea a ținut sa impartașeasca cu fanii și prima imagine cu bebelușul din spital.

- Vedeta TVR a adus ieri pe lume o fetița perfect sanatoasa. Irina Mohora a dezvaluit in urma cu puțin timp pe rețelele de socializare ca a nascut al doilea copil pe 21 august. Prezentatoarea a publicat o imagine cu fetița sa, dar a și dezvaluit numele micuței. O cheama Zara Elena. „Ce frumoasa e viața…