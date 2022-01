Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea, fost jucator și conducator la Dinamo, a avut o reacție dura la adresa arbitrajului lui Marcel Birsan in meciul pe care alb-roșii l-au pierdut cu FC Argeș, scor 1-2. In minutul 58 al meciului, la 1-0 pentru FC Argeș, „centralul” a anulat un gol perfect valabil inscris de Dinamo.Angajat…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul celor de la Malatyaspor, a reacționat dupa ce Mihai Stoichița a anunțat ca FRF negociaza cu 4 antrenori, el nefiind pe lista finala a posibililor selecționeri. Șumudica afirma ca este dezamagit ca nu se regasește pe lista posibililor selecționeri, mai ales in…

- Duminica seara, in jurul orei 21:15, un barbat de 29 de ani din comuna Preutești a sesizat prin 112 faptul ca tatal sau in varsta de 54 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice se manifesta agresiv la adresa sa și a soției sale. In urma apelului patrula de poliție s-a deplasat la adresa indicata,…

- Un barbat din Arad a fost amendat marti cu 1.000 de lei de jandarmi pentru injurii aduse pe o retea de socializare. Acesta a a adus injurii si expresii jignitoare, printr un comentariu, la o postare facuta de catre o persoana juridica pe o retea de socializare.Injuriile erau adresate atat autorului…

- Incendiul izbucnit in aceasta dimineața la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești a creat panica și revolta in randul a milioane de romani. De asemenea, mulți oficiali au facut declarații de presa privind scenariul sumbru in care se afla Romania din punct de vedere medical. Unul dintre cei care au…