Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista strategie sau lege pentru Educatie (cum e cea care tocmai a trecut prin Parlament) care sa functioneze in acest moment: moment al primei greve generale din invatamant dupa 18 ani, in care profesorii cer bani. Profesorii NU au dreptate decat intr-un singur punct: statul roman trebuie sa le…

- Rona Hartner a decis sa iși retraga fiica, in varsta de aproximativ 15 ani de la școala. Rita va invața de acasa și se va concentra mai mult asupra unei cariere.Rona Hartner a dezvaluit ca fiica sa nu mai merge la școala și și-a luat un an sabatic. Rita iși dorește sa se ocupe mai mult de pasiunile…

- Rona Hartner și-a retras fiica de la școala. Artista a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre motivul alegerii sale.

- Leo Messi (35 de ani) a fost suspendat de PSG dupa ce a mers in Arabia Saudita și a ratat astfel ședințele de pregatire ale echipei, scrie digisport.ro. Atacantul sud-american s-a decis sa nu mai continue la campioana Franței din sezonul viitor, iar acum poarta un razboi rece cu șefii gruparii.

- Monica Odagiu a trecut prin momente dificile, din cauza accidentului rutier in care a fost implicata. Actrița se afla la volanul mașinii ei, cand un tanar a cazut sub roțile autoturismului. In ciuda eforturilor facute de medici, barbatul n-a supraviețuit. Actrița a luat o decizie radicala dupa accidentul…