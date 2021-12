Stiri pe aceeasi tema

- O familie din judetul Dambovita a ramas fara acoperis deasupra capului in plina iarna. Un incendiu puternic le-a mistuit casa, dar si doua anexe, care au ars ca o torta. Pompierii s-au luptat mai bine de doua ore cu focul, iar proprietarii au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un copil de 5 ani a fost impușcat mortal in Statele Unite. Vinovat de tragedie este un adolescent de 13 ani. Tragedia a avut loc in orașul Brooklyn Park, statul Minnesota, in timp ce un grup de copii filmau un videoclip pentru rețelele sociale. Baiatul a fost arestat și plasat intr-un centru pentru…

- „3% dintre utilizatorii retelelor sociale au fost sanctionati la locul de munca sau si-au pierdut jobul din cauza postarilor pe retelele sociale. Aceasta este doar o descoperire cheie dintr-un studiu global realizat de Kaspersky, care evidentiaza de ce este atat de important sa luam in considerare potentialele…

- Liviu Chiorpect, bucatarul care a facut senzație cu preparatele sale și talentul remarcabil in arta culinara la Chefi la cuție, a murit. Sorin Bontea s-a numarat printre cei care au transmis un mesaj de regret pe rețelele sociale la aflarea veștii.

- Imagini si clipuri difuzate pe Weibo si alte portaluri de social media au dezvaluit saptamana trecuta doua noi modele ale avioanelor de lupta invizibile chineze J-20, intre care si un aparat de zbor destinat lansarii de pe portavioane care a fost anuntat in cadrul unei expozitii aeriene recente.

- Politistii din Alba Iulia au identificat și retinut doi tineri, din municipiu, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii si linistii publice. Aceștia ar fi agresat un barbat. The post Batut mar in Alba Iulia! Barbatul din Mureș are nevoie de 20-25 de zile de ingrijiri…

- In urma cu puțin timp, Roxana Nemeș a postat un videoclip pe rețelele de socializare in care a explicat, autoironica și intr-o nota de amuzament, de ce nu iși face tatuaje. Ei bine, artista a subliniat faptul ca mașinile scumpe nu au autocolante lipite, așa ca nu ar avea niciun motiv sa iși faca astfel…