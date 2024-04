E Andreea Șovan și Andrea Petrila. Cu un „e”. Dar și cu doi de „e”. E in multe feluri – și nu doar pe afișe sau in documente, ci și in viața! E creativa, e generoasa, e deschisa și atenta, e discreta și cu bun simț. E curajoasa și uneori naiva. E profunda și despica firul in multiplu de patru. E o explozie de stari și nuanțe. E un om de nadejde și e dureros de sincera. Andreea Șovan are foarte multe de oferit! E o actrița pe care merita sa o urmariți. „Am senzația ca am doua persona” – Povestea numelui tau este speciala. Ești și „Andreea Șovan” și „Andreea Petrila”. Cand „una”, cand „alta”. Mai…