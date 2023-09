Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams și Alexis Ohanian au devenit parinți pentru a doua oara. Fosta tenismena a nascut o fetita, care a primit numele Adira River Ohanian, potrivit unui anunț facut marți, 22 august, de cuplu, citat de CNN.„Bine ai venit, Adira River Ohanian”, a anunțat sotul Serenei, Alexis Ohanian, intr-o…

- Andreea Popescu și soțul ei, Rareș, sunt de-a dreptul curajoși! Cei doi și-au luat cei trei copii și au plecat in vacanța in Filipine. Știm deja ca fosta dansatoare a Deliei și soțul ei sunt mari fani ai calatoriilor și le insulfa și copiilor aceasta pasiune. Fiecare vacanța planificata de Andreea Popescu…

- Avem primele imagini de la nunta religioasa a Catalinei Ponor cu Bogdan Jianu. Andreea Raducan, o alta mare gimnasta a Romaniei a avut un mesaj emoționant pentru fosta ei colega. Catalina Ponor a facut nunta la un an de la cununia civila. Catalina Ponor și Bogdan Jianu s-au casatorit religios. Cum au…

- In urma cu trei saptamani, drama Danei Roba șoca o lume intreaga. Make-up artista a fost lovita in cap cu un ciocan de catre soțul ei, ranile fiind atat de grave incat aceasta a ajuns la spital in stare de inconștiența. Afla mai mult detalii din culisele casniciei celor doi. Cum s-au cunoscut. Ce s-a…

- Moment artistic pe TikTok. Oana Zavoranu a cantat melodia lui Pepe pentru soțul ei, cand absolut nimeni nu preconiza așa ceva. Reacția lui Alex Ashraf i-a luat prin surprindere pe fani. Majoritatea au crezut ca barbatul va fi cel puțin tensionat. Oana Zavoranu a cantat melodia lui Pepe pentru soțul…

- Afacerista Brigitte Pastrama a trait șocul vieții atunci cand și-a gasit soțul mort in patul in care dormeau amandoi. Acest necaz apasa pe umerii brunetei de cand avea doar 26 de ani și i-a lasat sechele care o urmaresc pana in prezent. Focoasa bruneta a ramas vaduva la 26 de ani Puțina lume știe ca…