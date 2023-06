Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare in familia Andreei Popescu! Vedeta și creștineaza astazi finuța alaturi de soțul ei, Rareș Cojoc. Andreea Popescu a facut publice mai multe imagini pe rețelele de socializare și le-a marturisit urmaritorilor ca și-a pierdut geanta la eveniment.

- Cristina Balan este una dintre cele mai apreciate voci din Romania. Fosta membra a trupelor Impact și ABCD, aceasta a cunoscut și mai mult celebritatea atunci cand a participat la Vocea Romaniei, sezonul 5, cand a ieșit invingatoare. In ultima perioada, insa, ea și-a dedicat cea mai mare parte din timp…

- Pe rețelele personale de socializare, Vica Blochina a facut primele declarații despre operația pe care și-a facut-o ieri. Vedeta a transmis la ce procedura a apelat, dar și cum se simte acum. Iata ce marturisiri a facut blondina pe InstaStory!

- Andreea Popescu a nascut de urgența in urma cu puțin timp, iar acum este fericita sa iși țina cel de-al treilea copil la piept. Pentru ca a avut o sarcina deosebita, medicul care a monitorizat-o a facut primele declarații, dupa o lunga perioada in care a fost cu ochii pe ea și a aparut public, in atenția…

- Andreea Popescu a oferit primele declarații dupa ce a devenit mama pentru a treia oara! Vedeta a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro despre naștere, dar și despre bebelușul sau, Alexie. Soția lui Rareș Cojoc a fost nevoita sa nasca prin cezariana, de urgența, azi noapte.

- Andreea Popescu a devenit mama pentru a treia oara! Vedeta și soțul ei, Rareș Cojoc, au reușit sa iși stranga bebelușul in brațe pentru prima data azi noapte, dupa ce micuțul a fost adus pe lume in urma unei operații de cezariana. Chiar fericitul tatic a fost cel care a facut public prima imagine cu…

- Andreea Popescu a nascut! Vedeta a adus pe lume cel de-al treilea copil al sau, un baiețel pe nume Alexie. Azi noapte, soția lui Rareș Cojoc a fost nevoita sa faca cezariana, de urgența, pentru ca bebelușul a dorit sa vina mai devreme pe lume! Chiar inainte sa intre in sala de nașteri, Andreea Popescu…

- Alina Sorescu a facut primele declarații dupa ce instanța a decis ca fetițele pe care le are impreuna cu Alexandru Ciucu sa petreaca o saptamana la mama, și o alta, la tata. Artista spune ca va lupta pana la capat și spera ca judecatorii sa ințeleaga cu acest program nu este unul potrivit pentru orice…