Stiri pe aceeasi tema

- Ella Tina și-a sarbatorit pentru prima data ziua de naștere și este in culmea fericirii. Deși a avut parte de momente dure in ultimii ani, aceasta a reușit sa devina mai puternica. Și-a pierdut mama in urma cu cateva luni, dar o simte mereu aproape și comunica cu ea.

- Andreea Perju a implinit 38 de ani și este mai implinita ca niciodata, caci este mama a doua fete, iar de curand și-a indeplinit una dintre cele mai mari dorințe: o casa noua. Vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare, alaturi de cateva imagini.

- Sarbatoare mare in familia lui Carmen de la Salciua! Mama lui Marian Corcheș și-a sarbatorit ziua de naștere, iar cantareața a surprins-o pe soacra ei cu un cadou special și i-a transmis o urare emoționanta pe rețelele de socializare alaturi de o fotografie. Iata cum a surprins-o artista pe mama soțului…

- Pentru ca este nascuta in ziua de Craciun, Cristina Ștefania a decis sa-și sarbatoreasca ziua de naștere in avans. Iubita lui Speak a dat o petrecere de zile mari intr-un restaurant de lux din Capitala, iar invitații au fost numai unul și unul.

- Mama Adelinei Nica iși sarbatorește ziua de naștere, iar pentru aceasta zi extrem de speciala vedeta a postat pe rețelele de socializare personale un mesaj emoționant, dar și o fotografie speciala cu mama ei. Cu ocazia zilei sale de naștere, Adelina Nica i-a daruit mamei sale un cadou special.

- In urma cu o zi, Anda Adam a sarbatorit ziua de naștere a fiicei sale, Evelin. Artista nu a uitat de una dintre dorințele micuței, așa ca i-a organizat petrecerea așa cum și-a dorit, dupa cum a povestit vedeta pe rețelele de socializare.

- Kim Kardashian a organizat o petrecere aniversara fastuoasa alaturi de apropiați. Vedeta nu a stat prea mult pe ganduri și așa cum i-a obișnuit pe fanii din mediul online, a postat numaidecat imagini de la fața locului. Cum a aratat diva de peste ocean și ce ținuta a ales sa poarte.