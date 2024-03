Andreea Mitu, la prima sa victorie din acest an, la Alaminos-Larnaca

Stiri pe aceeasi tema

- The Romanian tennis player Andreea Mitu qualified on Tuesday in the round of 16 of the ITF tournament in Alaminos-Larnaca (Cyprus), with total prizes of 25,000 dollars, after Kristina Mladenovic forfeited at 5-0. Mitu (32 years old, no. 214 in the WTA), seed no. 6, won her first victory this year,…

- Jucatoarele romane de tenis Miriam Bianca Bulgaru si Cristina Dinu au pierdut meciurile sustinute, vineri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Alaminos Larnaca (Cipru), dotat cu premii totale de 35.000 de dolari, potrivit Agerpres. Bulgaru (25 ani, 193 WTA), a treia favorita, a fost invinsa…

- Jucatoarele romane de tenis Miriam Bianca Bulgaru si Cristina Dinu s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Alaminos Larnaca (Cipru), dotat cu premii totale de 35.000 de dolari, potrivit Agerpres. Bulgaru (25 ani, 193 WTA), a treia favorita, a trecut in optimi de malteza…

- Jaqueline Cristian a invins-o pe australianca Olivia Gadecki, in trei seturi, cu 6-2, 3-6, 6-3, și s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Charleston. Jucatoarea noastra a obtinut victoria dupa o ora și 50 de minute de joc. Romanca a totalizat 2 asi si 5 duble greseli in acest meci,…

- Jucatoarele romane de tenis Miriam Bianca Bulgaru si Cristina Dinu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Alaminos Larnaca (Cipru), dotat cu premii totale de 35.000 de dolari, potrivit Agerpres. Bulgaru (25 ani, 193 WTA), a treia favorita, a dispus cu 6-2, 6-2 de rusoaica…

- Cu gandul de a-și recapata ritmul dupa o perioada extrem de complicata, Sorana Cirstea a debutat la inceputul acestei saptamani la competiția de la Abu Dhabi, turneu WTA 500, in fața franțuzoaicei Caroline Garcia. Aflata pe locul 26 in clasamentul mondial, Sorana s-a impus dupa un meci de mare lupta,…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu s-a impus usor in fata americancei Shelby Rogers, cu 6-3, 6-2, marti, in turul inaugural de la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului.Emma Raducanu, campioana din 2021 de la US Open, este locul 296 WTA, in timp ce Shelby Rogers este pe pozitia…

- Jucatoarea romana Sorana Cirstea a pierdut cele doua meciuri sustinute, sambata, in competitia demonstrativa pe echipe World Tennis League, de la Abu Dhabi, iar echipa sa, Falcons, a ratat calificarea in finala.Cirstea si rusoaica Vera Zvonareva au fost intrecute cu 6-4 de cuplul ruso-american Mirra…