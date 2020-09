Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 12 octombrie, Andreea Marin revine la Televiziunea Naționala, cu emisiunea „Nu exista nu se poate!”. Titlul noii emisiuni – care reprezinta surpriza grilei postului TVR 2 – se refera la o zicala preferata a tatalui vedetei. Andreea Marin a fost moderatoarea emisiunii “Surprize, surprize!”,…

- Andreea Marin a avut o apariție de senzație, luni seara, la Gala Premiilor UCIN. Vedeta a pașit pe covorul roșu, alaturi de fiica ei, Violeta. Adolescenta a venit sa iși susțina fratele, pe Radu Ștefan, care a intrat anul acesta la UNATC.Adolescenta nu a vrut sa intre in sala pana cand fratele mai mare,…

- Andreea marin se reintoarce la televiziune. „Am gandit un format inedit pentru mine, care sa le aduca oamenilor valori similare cu cele pe care eu stiu ca le iubesc si le asociaza cu persoana mea“, marturiseste prezentatoarea.

- In urma cu trei saptamani, Andreea Marin vorbea cu Teo Trandafir, in cadrul emisiunii ”Teo Show” de la Kanal D, despre intamplarile din spatele camerelor de filmat petrecute in cei 20 de ani de cariera. A inceput ca reporter, apoi a fost producator și moderator la TVR, incepand ca moderator la TVR Iași,…

- Fosta zana a suprizelor va prezenta o noua emisiune la postul public de televiziune. ”La TVR m-am construit ca om de televiziune, cand am pașit in acest domeniu eram studenta la informatica și habar nu aveam ce inseamna munca la TV. Acolo, la TVR, se recladește acum, caramida peste caramida, și oamenii…

- Andreea Marin revine pe micile ecrane, dupa o perioada in care nu a mai avut un proiect in televiziune. Astfel ca, vedeta și-a anunțat revenirea la TVR, din aceasta toamna. Incepand din aceasta toamna, mai exact din data de 12 octombrie, surpriza grilei TVR 2 este revenirea Andreei Marin, una dintre…

- ”Andreea Marin a avut o perioada foarte scurta in viața ei in care a fost slaba și asta a fost in momentul in care a inceput Surprize-Surprize la TVR. Dupa aceea, metabolismul nu a mai ajutat-o și a dobandit formele pe care le are acum. Dupa parerea mea, e mai bine așa decat era inainte pentru ca…

- Mandra nevoie mare de fiica sa adolescenta, Andreea Marin a postat pe Facebook mai multe imagini in care apare alaturi de Violeta. „2 Violete. O singura dragoste. Infinita", a scris vedeta langa imagini, potrivit cancan.ro Fiica naturala a Andreei Marin s-a nascut in iarna lui 2001. Cinci ani mai tarziu…