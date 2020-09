Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea a publicat prima imagine cu iubitul ei, deși nimeni nu a știut, pana de curand, ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de alt barbat. Ce-i drept, vedeta nu a dezvaluit niciodata identitatea lui, insa astazi a publicat o fotografie realizata la malul marii.Dupa de desparțirea…

- Oana Radu s-a casatorit cu alesul inimii sale, Catalin, cel care de altfel ii este și antrenor de fitness și a ajutat-o sa slabeasca și sa ajunga la silueta mut dorita. Oana Radu a trait in ultimul an un scenariu demn de un film de Oscar. Vedeta a trecut in 2019 prin momente greu de suportat. Iubitul…

- ​Gasirea în viața a celor care au ramas blocați sub darâmaturi le-a adus un moment de bucurie oamenilor din Beirut carora viața le-a fost schimbata în câteva momente de explozia devastatoare. Un videoclip distribuit pe rețelele sociale arata cum oamenii aplauda în timp…

- Nu la mult timp dupa ce Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson, a declarat ca nu iși poate imagina o viața fara iubitul ei, aceasta s-a desparțit de el. Paris Jackson s-a desparțit de iubitul ei, Gabriel Glenn, cu care era impreuna din luna noiembrie a anului 2018. Cei doi au impartașit felul in care…

- Fetița lui Mihai Morar, magnet de like-uri pe Instagram! Mihai Morar se poate declara un barbat implinit. Este de 3 ori tatic. Le are pe gemenele Mara și Cezara, dar și pe Roua, fetița cea mica ce tocmai a implinit 1 an. In ultima vreme, fericitul tatic a postat mai multe fotografii cu micuța sarbatorita…

- De-a lungul timpului, INNA nu a vorbit foarte des despre viața ei amoroasa. Talentata artista a preferat sa pastreze acest aspect al vieții ei departe de ochii lumii. In ediția de august a revistei Unica, INNA și-a pus sufletul pe tava și a dezvaluit mai multe despre viața ei amoroasa. Cand și-a amintit…

- Un roman in varsta de 36 de ani, Ionuț Alexa, a fost condamnat azi, 6 iulie, la inchisoare pe viața pentru ca in toamna anului 2014, la Battipaglia (Campania), a violat o tanara italianca și l-a ucis in bataie pe iubitul acesteia, scrie L’Occhio di Salerno. Faptele s-au petrecut pe data de 4 octombrie…

- Dumitru Comanescu, romanul in varsta de 111 ani, care timp de o luna a fost cel mai varstnic barbat din lume, s-a stins din viata sambata, 27 iunie. Acesta fusese decorat, in urma cu trei zile, de catre Patriarhul Daniel.