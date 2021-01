Stiri pe aceeasi tema

- O avocata din Cluj susține ca primarul municipiului Cluj-Napoca și consilierii locali au uitat de celelalte cartiere și iși fac imagine doar pe „spatele” investițiilor din centrul orașului.

- Liviu Varciu și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine cu fiica lui cea mare, Carmina. Tanara seamana tot mai mult cu mama ei, insa prietenii virtuali ai artistului au observat ca adolescenta seamana și cu tatal ei.„Sunt un tata tinerel și am fata top-model. my Princess”,…

- Pe Mario Fresh il cunoaște toata lumea, dar v-ați intrebat vreodata cine este familia lui? Ei bine, noi vi-i prezentam pe cei mai importanți oameni din viața iubitului Alexiei Eram și anume parinții și frumoasa lui sora. Va spunem de pe acum: tanarul și celebrul artist seamana leit!

- Viviana Sposub este cunoscuta in intreaga țara, dar v-ați intrebat vreodata cum arata cea care i-a dat naștere? Ei bine, iubita lui George Burcea a postat de-a lungul timpului mai multe imagini cu mama ei, iar admiratorii au observat imediat ca cele doua seamana leit!

- Sambata, 15 august, in ziua in care este celebrata Sfanta Maria, Laura Cosoi (38 de ani) a devenit mama pentru a doua oara. A dat naștere unei fiice, Vera. Actrița mai este mama unei fiice in varsta de 2 ani, Rita. Din luna august a anului 2015, Laura este casatorita cu omul de afaceri Cosmin Curticapean,…

- Daca nu le-ai vedea buletinul ai putea sa juri ca sunt gemene! Surorile Menghia sunt de o frumusețe rapitoare și seamana leit una cu alta. Catrinel (35 de ani) și Lorena (32 de ani) au o relație extrem de speciala, se sprijina reciproc și iși petrec timpul liber impreuna.