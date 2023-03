Andreea Esca se menține fabulos la 50 de ani. Prezentatoarea face „lumânarea”: „Greu la deal, dar nu mă las” Andreea Esca demonstreaza ca se menține fabulos la 50 de ani și poate face „lumanarea”. Prezentatoarea Știrilor PRO TV face sport regulat și are grija la alimentația sa. In vara anului trecut, Andreea Esca a implinit 50 de ani și acum demonstreaza ca varsta pentru ea este doar o cifra. Vedeta de la PRO TV a primit de-a lungul timpului mai multe complimente pentru felul in care arata și a aratat tuturor cum se menține. Prezentatoarea merge in fiecare saptamana la pilates, unde face exerciții destul de complexe. Recent, pe contul sau de Instagram, Andreea Esca a postat o fotografie de la pilates,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

