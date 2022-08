Andreea și Radu de la Mireasa au fost concurenți in sezoane diferite ale reality show-ului, dar au reușit sa-și gaseasca drumul unul catre celalalt, iar acum urmeaza sa aiba un copil impreuna. Cu puțin timp in urma, fosta concurenta a dezvaluit ca a slabit pentru a fi impreuna cu Radu. Iata modul incredibil in care a inceput relația lor!