Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin a suferit un atac de panica in timp ce iși pregatea saritura pentru cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa, ce va avea premiera pe 11 august, de la 20:30, la Antena 1. Cantareața are frica de adancime, insa, și de inalțime, iar in seara concursului, in timp ce se afla…

- Andreea Bododel, fosta soție a fotbalistului Tibi Balan, participa la emisiunea TV „Splash! Vedete la apa”, deși susține ca nu știe sa inoate. „Nu știu sa inot, sunt panicata de inalțime, dar, cu toate astea, am și doza aia de curaj, de adrenalina, care trebuie potolita cumva. Vin de la Constanța, imi…

- Zanni e de cațiva ani de zile in atenția publicului larg. A impresionat cu povestea lui de viața, caci a crescut in orfelinat, dar și cu priceperea de care a dat dovada in diverse emisiuni de televiziune. Acum, el a semnat un nou contract pe micul ecran. Artistul a fost descoperit de Alex Velea și promovat…

- Andreea Bododel se numara printre concurenții care au raspuns provocarii Splash! Vedete la apa desi nu doar ca nu stie sa inoate, dar are si o teama foarte mare de apa si de inaltime.

- Aza Gabriela, fosta iubita a lui Dragoș Nedelcu și una dintre cele mai cunoscute voci din industria muzicala din Romania, va participa la ediția din acest an a noului sezon „Splash! Vedete la apa”, emisiune difuzata de Antena 1. Aza a inceput deja filmarile la bazinul de la Bacau, iar imaginile cu ea…

- Monica Odagiu a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre viața ei amoroasa dupa povestea de dragoste cu Dan Bittman. Actrița este foarte discreta cu viața ei privata. De-a lungul timpului, Monica Odagiu a tot fost intrebata despre povestea de dragoste cu Dan Bittman, insa de fiecare data…

- Monica Barladeanu revine in televiziune și va prezenta una dintre cele mai fresh emisiuni de vara. Monica Birladeanu va prezenta alaturi de Ramona Olaru si Razvan Fodor cel mai nou sezon “Splash! Vedete la apa”. Daca anul trecut Fodor era coleg cu Ramona Olaru, asistenta de la Neatza, si Anna... The…

- „Splash! Vedete la apa” revine in curand la Antena 1 cu un nou sezon. In acest an, la masa juriului vor sta: Iulia Albu, Nea Marin, Clara Gherase și Cosmin Natanticu. Gravitatia vine cu distractia vara aceasta, in cel mai nou sezon „Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera in curand la Antena…