10 citate celebre ale Papei Ioan Paul al II-lea, cel mai iubit Suveran Pontif

Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul pianist Richard Clayderman a venit la București, pe data de 18 martie, unde a incantat peste 4.000 de spectatori, din diferite generații. Sala Palatului din București a fost martora unui eveniment muzical, sold-out, de-a dreptul grandios.

- Joi, 20 martie, se implinesc trei decenii de la moartea unuia dintre cei mai mari dramaturgi ai secolului XX, Eugen Ionescu, scriitorul de limba franceza de origine romana renumit pentru contribuția sa la teatrul absurdului, a carui opera a inspirat numeroși autori și artiști.

- Daca ar fi sa te gandești la o masa echilibrata și sanatoasa, salata este un preparat pe care cu siguranța il iei in considerare. Dar cand te oprești sa te gandești la istoria sa, descoperi ca aceste preparate delicioase au calatorit prin timp și spațiu, adaptandu-se și imbrațișand influențele culturale…

- Valentines day 2024: CITATE despre dragoste și iubire. MESAJE celebre | cugirinfo.ro Chiar daca unele persoane prefera Valentine’s Day sau Dragobete, cert este faptul ca data de 14 februarie da start sezonului in care indragostiții simt iubirea cum plutește in aer. Un mod frumos de a face persoanei…

- La inițiativa Alinei Pop, vicepresedinte al Clubului Francofon de Afaceri din Cluj-Napoca, membru de onoare al Institutului de Istorie „George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane, in parteneriat cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistica din Targu Lapuș și Clubul Francofon de Afaceri…

- Radu Dragușin a reușit. Dupa cateva zile de așteptari, dar și dupa ce a analizat foarte bine schimbarile de care va avea parte odata cu noua mutare, fundașul roman a semnat cu Tottenham. Radu Dragușin devine, astfel, cel mai scump transfer al unui jucator roman din istorie. Iata ce mesaj a transmis…

- Pe 6 ianuarie, istoria iși deschide paginile pentru a revela momente de cotitura care au modelat lumea in care traim astazi. De la schimbari geopolitice și descoperiri științifice care au rescris cunoașterea umana, pana la evenimente culturale și mișcari politice care au vibrat in inimile oamenilor,…

- Anamaria Prodan a captat atenția publicului cand a aparut in ipostaze tandre alaturi de noul ei iubit, boxerul roman Ronald Gavril. Cei doi au petrecut trecerea dintre ani in Las Vegas, iar prezența frecventa a Anamariei in preajma lui Gavril alimenteaza speculațiile despre o posibila relație romantica…