- Andreea Balan pare ca nu și-a vindecat inca suferințele din copilarie. Invitata in podcastul lui Catalin Maruța, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu tatal ei, Sandel Balan, reamintind controversele din familie, formate in jurul trupei Andre. La declarații a ieșit și parintele solistei.…

- Andreea Balan a avut multe de tras in ce privește partea sentimentala. Dar dupa fiecare experiența avuta, aceasta a spus ca a invațat multe. Invitata in podcast-ul lui Catalin Maruța, artista a vorbit, printre altele, și despre relația cu Keo. Andreea Balan, primele declarații despre desparțirea de…

- Invitata in platoul emisiunii Xtra Night Show, Andreea Balan (36 de ani) a vorbit despre relația pe care o are in prezent cu tatal ei, Sandel Balan. Barbatul locuiește in Ploiești. In trecut, solista a povestit ca, in vremea in care era impresarul trupei Andre, tatal ei devenea agresiv atunci cand ea…

- Andreea Balan a luat una dintre cele mai bune hotarari, impacandu-se cu tatal ei, Sandel Balan, impresarul și compozitorul trupei Andre. Ce doi au fost certați vreme indelungata, insa acum relația lor și-a revenit neașteptat.

- Viviana Sposub și George Burcea formeaza in continuare un cuplu , deși puțini au fost cei care au crezut in relația lor. Invitata in cadrul emisiunii „La Maruța”, fosta concurenta de la Ferma a recunoscut ca se vede cat mai curand casatorita. „Cum mi-am intalnit sufletul pereche intr-un reality show…

- Vloggerul Andy Popescu a fost ridicat vineri seara de catre Jandarmeria Romana din Piața Constituției, acolo unde se intalnea cu cațiva fani. Andy Popescu a postat pe Instagram amenda primita de la Jandarmerie: 350 de lei. Acesta acuza Jandarmeria de abuz, spunand ca, pe de o parte, nu avea dreptul…