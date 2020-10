Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan nu a divorțat oficial de George Burcea, insa traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Tiberiu Argint. Artista a demonstrat inca odata ca este o femeie puternica, iar acum profita din plin de fiecare clipa. Cu toate astea, vedeta nu se gandește inca la urmatorul pas, chiar daca…

- Andreea Balan iubește din nou. Vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste, insa momentan nu a dat mai multe detalii despre acest lucru. Ce a raspuns cantareața cand a fost intrebata despre logodna!

- Andreea Balan a plecat in luna de miere cu Tiberiu Argint. Lucrurile par sa reintre in normal pentru cantareața Andreea Balan dupa incredibilul anunț de divorț care a avut loc la inceputul acestui an. Andreea Balan se afla inca in plin proces de divorț cu George Burcea, tatal celor doua fetițe ale artistei,…

- Dupa ce a pozat, in ultimele saptamani, in mamica perfecta, expunandu-si copiii pe toate rețelele de socializare, Andreea Balan s-a lasat anturata intr-o escapada de Tiberiu Argint, barbatul care i-ar fi furat inima imediat dupa desparțirea de Burcea. Cei doi au postat recent pe rețelele de socializare…

- Sandel Balan și fiica lui au o relație foarte buna acum,deși nu și-au vorbit ani de zile. Tatal artistei și-a vizitat zilele trecutenepoatele și marturisește ca vedeta nu i-a vorbit despre noua ei relație, dupadesparțirea de soț. Sandel Balan, care s-a impacat cu fiica lui și a avut ocaziasa-și viziteze…

- Andreea Balan și Tiberiu Argint au avut o noua escapada in acest weekend, dupa ce in urma cu aproape o luna, cei doi au fost surprinși imbrațișați la malul marii. In tot acest timp, fetițele artistei s-au aflat in grija tatalui, George Burcea, cu care vedeta se afla in divorț. Daca pana acum nu au spus…

- Andreea Balan și George Burcea au divorțat in urma cu șase luni, insa in timp ce artista s-a afișat deja cu alt barbat, actorul a inceput sa poarte, din nou, verigheta. George Burcea și-a facut o fotografie și fara sa-și dea seama a lasat la vedere amanuntul, astfel ca toata lumea s-a intrebat daca…