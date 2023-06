Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat intoarsa in America, acolo unde a fost sa iși sarbatoreasca fiica cea mare, pe Sienna Spak, care a implinit 12 ani, Andreea Antonescu (40 ani) a intrat in febra pregatirilor pentru botezul mezinei sale, Venice Victoria, al carui tata este jurnalistul Victor Vrinceanu, noteaza click.ro. „Sunt…

- Adela Popescu și soțul ei, Radu Valcan, vor face parte din producția unui lungmetraj și vor incepe filmarile in data de 6 mai la Vama Veche. Vedeta a facut anunțul pe contul ei de Instagram.„Salutare! Am plecat la Calimanești. Avem ceva foarte dragut de facut acolo și ne bucuram pentru ca nu am mai…

- In cadrul unui interviu, Andreea Antonescu a vorbit despre relația actuala dintre ea și fostul sau partener, Victor Vrinceanu, marturisind ca nu exclude impacarea cu acesta, in viitor. Iata cum se descurca in postura de mamica singura și cum iși impart cei doi timpul cu fetița lor!

- Andreea Antonescu a facut noi declarații despre desparțirea de Victor Vrinceanu. Artista a luat in calcul toate posibilitațile pentru a-și salva relația, insa nu s-a mai putut face nimic. La doar trei luni dupa ce au devenit parinți, Andreea Antonescu anunța desparțirea de Victor Vrinceanu. Cantareața…

- Victor Vrinceanu, fostul partener al Andreei Antonescu a vorbit pentru prima data de la desparțire despre motivele separarii. Jurnalistul a explicat, pentru cancan.ro inclusiv ce au stabilit in legatura cu fetița lor.

- Dupa aproape patru luni de cand a devenit mama pentru a doua oara, Andreea Antonescu a dezvaluit numele fetiței sale. Vedeta a ales o combinație inedita de prenume, unul dintre ele fiind inspirat de participarea la America Express. Cum arata „bebelina” artistei. „Am incheiat cateva capitole din viața…

- Andreea Antonescu a devenit mama pentru a doua oara la sfarșitul anului trecut, iar acum cantareața se gandește deja la inca un copil. Ea s-a desparțit recent de iubitul ei, Victor Vrinceanu. Invitata la podcastul „Vin de-o poveste” , gazduit de Radu Țibulca, Andreea Antonescu a vorbit foarte puțin…