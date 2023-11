Stiri pe aceeasi tema

- Goran Ivanisevici, antrenorul lui Novak Djokovici, este ingrijorat de revenirea in forma a lui Rafael Nadal, despre care crede ca va fi unul dintre favoritii de la Roland Garros si de la Jocurile Olimpice din 2024, relateaza Le Figaro.Djokovici se pregateste sa participe la Mastersul 1000 de la Paris,…

- Rafael Nadal nu a mai jucat un meci oficial de la Australian Open 2023, iar inainte de Roland Garros a precizat ca anul 2024 va fi, cel mai probabil, ultimul din cariera sa. Intr-un interviu pentru Movistar+, ibericul a vorbit despre revenirea sa pe terenul de tenis, dar nu a evitat nici subiectul titlurilor…

- Novak Djokovic (36 de ani) a caștigat US Open 2023 dupa o finala cu Daniil Medvedev (27 de ani), 6-3, 7-6 (5), 6-3. Este cel de-al 24-lea Grand Slam caștigat de sarb și al treilea din acest an, dupa Australian Open și Roland Garros, in timp ce la Wimbledon a pierdut cu Carlos Alcaraz, scrie digisport.ro.

- Ana Bogdan este una dintre cele patru jucatoare din Romania care vor lua startul la ultimul turneu de Grand Slam din 2023. Pe langa sportiva din Sinaia, mai au asigurata prezența pe tabloul principal și Sorana Cirstea, Irina Begu și Patricia Țig. Simona Halep ar putea juca și ea la US Open 2023, daca…