Fostul jucator de tenis Andre Agassi, castigator al mai multor turnee de Mare Slem, printre care si Wimbledon, in anul 1992, a vorbit despre Kate Middleton si despre momentul in care a intalnit-o. In anul 2012, sporitvul american si sotia lui au stat in tribunele de la Wimbledon langa Ducele si Ducesa de Cambridge, cele doua cupluri fiind fotografiate in timp ce socializau. Acum, Andre Agasi a vorbit despre acel moment: „Era ca o papusa, era minunata. Eram sigur ca este foarte placuta ca persoana. Nu am vorbit foarte mult, dar m-am simtit foarte bine. N-o sa spun prea multe despre asta, pentru…