- In urma task-ului cu cabina telefonica, Andrada și Raluca au primit șansa sa mearga o noapte la munte. Cele doua fete au plecat ieri in timpul emisiei Live, dar acolo, Andrada a avut parte de surpriza vieți ei.

- O noua zi, noi scantei in casa Mireasa, capriciile iubirii. De data aceasta, protagoniști sunt chiar Victor și Andrada, in condițiile in care tanarul s-a aratat foarte interesat de trecutul amoros al Andradei. Iata ce au discutat cei doi și care a fost, de fapt, motivul supararii concurenților de la…

- Victor și Andrada au trecut prin momente neplacute in casa Mireasa. Se pare ca Victor a fost deranjat de atitudinea brunetei pe care a avut-o la momentul unui conflict cu doamna Eugenia. Concurentul nu s-a mai putut abține și i-a adus reproșuri dure iubitei sale.

- Andrada și Victor au avut aseara o discuție liniștita in care concurenta i-a cerut iubitului ei sa-i spuna daca are ceva sa-i spuna pentru ca a simțit o schimbare de atitudine din partea lui. Concurentul este ingrijorat excesiv.

- Andrada și Victor sunt mereu atenți unul cu celalalt, iar pentru a se cunoaște mai bine, cei doi au abordat și subiectul trecutului amoros. Victor i-a povestit iubitei sale despre fostele relații.

- Daca pana acum totul a fost lapte și miere, iata ca a aparut și primul conflict intre Andrada și Victor, in casa Mireasa, capriciile iubirii. La un moment dat, bruneta s-a enervat extrem de tare și a avut o discuție mai aprinsa cu partenerul ei de viața, insa ceea ce a urmat avea sa uimeasca pe toata…

- Doamna Lenu este impotriva relației lui Victor cu Andrada. Ea susține ca fata este conflictuala, insa la fel o vede și nepotul ei pe doamna Lenu. Baiatul le-a povestit concurenților ca aceasta nu ar fi la fel și-n viața reala, cum este in casa Mireasa sezon 4.