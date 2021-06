Andra Mihail de la Chefi la cuțite a fost invitata in aceasta seara la Xtra Night Show, de la Antena Stars și, spre surprinderea tuturor, frumușica lui Catalin Scarlatescu a gatit in direct biban peruan. De asemenea, fosta concurenta a show-ului culinar a spus unde lucreaza in prezent și de ce ii este teama sa-și deschida propria afacere.