Andra încasează lunar cât mulți în 3 ani! De 10 ani este una dintre cele mai bine plătite cântărețe Andra a implinit 36 de ani iar vocea sa este un reper de peste 20 de ani. Succes dupa succes, atat in cariera sa muzicala cat și in viața sa, implinirea artistei apreciata de milioane de romani, este contorizata in zeci de succese muzicale și o familie admirata. Are un soț la fel de popular –Catalin Maruța- și doi copii frumoși, David și Maria. Dar și o avere din televiziune, muzica și contracte de imagine, cariera sa inregistrand o evoluție constanta. Sunt mai mult de 10 ani de cand artista se afla in topul celor mai populare cantarețe de la noi, faima sa recomandand-o și in colaborari internaționale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

