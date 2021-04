Stiri pe aceeasi tema

- Are mii de fani in intreaga țara, cat și in strainatate, insa puțini știu cum arata Oana Radu nemachiata. Celebra cantareața le-a satisfacut admiratorilor din mediul online marea curiozitate inca de la primele ore ale zilei, afișandu-se fara niciun strop de produs cosmetic pe fața. Iata cum arata partenera…

- Cristina Pucean a demonstrat inca o data ca nu are nicio reținere cand vine vorba de admiratorii ei! Dansatoarea maneliștilor a avut o apariție inedita in urma cu cateva ore pe contul ei de Instagram, afișandu-se fara niciun strop de machiaj, in așternuturile din dormitorul ei. Iata cum arata focoasa…

- Antonia face ce face și iar ajunge in atenția fanilor! Celebra cantareața a demonstrat inca o data ca este lipsita de inhibiții. Nu, nu in privința hainelor, ci a... machiajului. Astfel, iubita lui Alex Velea a renunțat la orice strop de produs cosmetic și s-a afișat pe rețelele de socializare cu tenul…

- Vladuța Lupau le-a facut o surpriza de proporții admiratorilor de pe rețelele de socializare inca de la primele ore ale dimineții. Partenera de viața a lui Adi Rus a demonstrat inca o data ca este o fire transparenta și ca nu ascunde nimic de fanii sai, astfel ca nu a avut nicio problema in a se afișa…

- Giulia Anghelescu este fara doar și poate o femeie extrem de sigura pe ea și pe atuurile pe care le deține, tocmai de aceea are curajul sa se afișeze in fața fanilor fara strop de machiaj. Vedeta a ieșit din casa mai naturala ca niciodata, laudandu-se cu acest detaliu pe rețelele de socializare. Iata…

- Mirela Vaida a demonstrat inca o data ca este o femeie asumata, care nu se ascunde dupa deget. Indragita prezentatoare de la Acces Direct s-a afișat fara niciun strop de machiaj pe rețelele de socializare, inca de la primele ore ale zilei. Iata care a fost reacția fanilor din mediul online atunci cand…

- Dupa ce le-a inchis gura rautaciolișilor care i-au criticat aspectul fizic și au asemanat-o cu regretatul Michael Jackson, Carmen de la Salciua a revenit cu o noua apariție bomba! Faimoasa cantareața s-a afișat nemechiata in fața fanilor de pe rețelele de socializare, demonstrand astfel ca frumusețea…

- Denisa Hodișan a prins curaj și a ieșit din casa fara strop de machiaj, uimind pe toata lumea. Daca nu știai cum arata soția lui Flick, complet naturala, acum ai ocazia sa vezi langa cine se trezește prezentatorul.