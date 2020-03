Andra, donatie generoasa pentru Institutul Matei Bals: Nu suntem pe deplin pregatiti, mi-e teama Suma, impresionant e mre pentru un artist din Romania, va ajunge maine in contul fundației principapului spital romanesc din lupta impotriva coronavirusului. Donația vine in contextul in care medicii se plang de lipsurile cu care se confrunta in urma numarul mare de persoane din spitale. Citește și: Andra este in culmea fericirii! Ce mesaj a postat vedeta pentru fanii ei: "Sunt cea mai fericita!" Artista susține ca siguranța este pe primul loc și ca oamenii ar trebui sa fie precauți. In plus, cantareața ii felicita pe doctori, asistente, dar și pe intregul personal din spitale. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Gest admirabil, populara solista Andra este prima vedeta ce se implica in lupta impotriva coronavirusului. Artista va face o donație de 20.000 euro, suma ce va ajunge la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. ”Matei Balș” din București. Spital pus la grea incercare zilele acestea.Suma, una impresionant…

- OMV Petrom susține intervenția Crucii Roșii Romane in pandemia COVID-19 cu o donație de 1 milion de euro. Fondurile vor fi folosite pentru achiziția de echipamente de testare pentru diagnosticare rapida COVID19, anunța compania intr-un comunicat remis redacției. „In perioade dificile, cum…

- Inca cinci cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in Bucuresti, la Institutul Matei Bals. Numarul cazurilor la nivel national a ajuns astfel la 64. Este vorba despre persoane care au intrat in contact cu cei depistati pozitiv pana acuma, transmite vineri dimineata Grupul…

- Senatorul PMP, Lucian Iliescu a transmis o scrisoare catre Ministerul Educatiei prin care cere inchiderea unitatilor de invatamant ca o masura pentru limitarea raspandirii epidemiei cu noul coronavirus in...

- Un numar de 42 de persoane sunt in carantina "institutionalizata" la nivel national, iar 9.431 sunt monitorizate la domiciliu, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, in Romania, pana in prezent, 3 persoane au fost diagnosticate cu COVID-19, dintre care una a fost…

- Scene desprinse parca de peste hotare, in Romania. Satenii din orașul Borșa, județul Maramureș, golesc magazinele de faina, zahar și ulei, de teama coronavirusului. Zeci de oameni au revenit aici din Lombardia, Italia, și sunt in carantina 14 zile.Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a declarat,…

- „Este pentru prima data cand dintr-o companie de farmaceutice ies documente care arata cum contracte de sponsorizare catre doctori mascau de fapt o prestație comerciala pe bani, ceea ce este ilegal”, au spus surse judiciare pentru Libertatea. Cei 2 GB de informații din care Libertatea a inceput sa publice…

- Un deținut din Penitenciarul Giurgiu a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce a avut o incaierare cu un coleg de celula, ambii inchiși in regim de maxima siguranța. Barbatul a murit in baie, in urma unei lovituri, iar agresorul se afla la spital, urmand a fi efectuate cercetari cerute de ANP.Miercuri,…