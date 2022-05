Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2020, Doru Todoruț și Irina Baianț s-au desparțit chiar inainte de a face pasul cel mare, insa cantarețul a reușit sa treaca peste separare și sa iubeasca din nou. Acum artistul s-a afișat cu noua lui partenera pe rețelele de socializare.

- In medicina scolastica este numita cavitatea bucala, dar imi place termenul popular folosit in limba romana "gura", pentru ca este aproape de "gaura", adica descrie evident aceasta parte din corpul nostru. O deschidere. Intrare si iesire. Loc de tranzitie.Astazi ii dedicam o zi in totalitate.Cu ajutorul…

- Cand infloresc cireșii, eu… Da, trebuia sa incep cu faptul ca, in locul unde sunt, au inflorit cireșii. Ce-i drept, ei sunt de cateva zile in floare, de parca sunt niste mirese, dar eu am fost prea prinsa cu – femeie ocupata, ce mai… – cotidianul, ca sa observ. Si, aseara, in mod special, am fost in…

- Copii. дети, in limba rusa. Scris cu litere imense, vizibile de pe sateliții din spațiu, cuvantul era menit sa le semnaleze invadatorilor ruși ca in cladirea teatrului din Mariupol se adapostesc civili, in primul rand copii. Nu a funcționat - cladirea a fost lovita de o bomba și doar o minune a facut…

- Omenia nu cunoaște granițe! Viața unui copilaș din Serbia, salvata de ajutorul medical oferit de la Timișoara. Lupta pentru a salva o viața, ajutorul medical pe care poți sa il oferi unui bolnav nu trebuie sa depinda de granițe.

- Social Luni, 14 martie, incepe a doua etapa a Recensamantului Populației și Locuințelor (RPL 2021) – autorecenzarea martie 9, 2022 16:06 Luni, 14 martie 2022, incepe a doua etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor (RPL 2021) adresata populatiei, pentru autorecenzare individuala sau…

- Aseara, 5 martie, a avut loc premiera „Dancing on Ice”, la Antena 1. Printre primele vedete care au susținut un spectacol pe gheața a fost Iulia Albu, care patineaza alaturi de Marian Prisacaru. Din culise, fiica ei a fost cea care a susținut-o. Pe gheața, Iulia Albu face pereche cu Marian, antrenor…