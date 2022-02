Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2021 s-a inregistrat un numar record de adoptii - 1.563, cel mai mare din ultimii 20 de ani, a declarat marti, pentru AGERPRES, Florica Chereches, cea care a detinut functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptie (ANDPDCA) ,potrivit…

- Romania este țara care are cea mai mare granița terestra cu Ucraina și se ridica in mod firesc urmatoarea intrebare: cați refugiați poate primi Romania in enevtualitatea unui razboi. Premierul Nicolae Ciuca nu a știut sa dea un raspuns exact. Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca Romania poate…

- ​​Sub 180.000 de copii au venit pe lume anul trecut, potrivit unui anunț facut joi de Institutul Național de Statistica. In 2020 se nascusera puțin peste 200.000 de copii, dar și acel numar era un record al ultimilor ani, record care a fost doborat de nașterile din 2021. ”Generația din 1961…

- Efect surprinzator al pandemiei in primul municipiul din Romania care a fost in carantina si luni de zile lumea a stat mai mult in casa – a crescut cu aproape o treime numarul de nou nascuti! Viceprimarul Lucian Harsovschi a anuntat ca in municipiul Suceava s-au nascut in 2021 un numar de 3.904 copii,…

- In atenția senatorilo se afla in aceste zile o propunere legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și a altor acte normative. Inițiatorii acestui proiect de lege spun ca la finele lunii martie a acestui…

- Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA), Florica Chereches a acordat un interviu pentru ”Adevarul” in care a vorbit despre numarul-record de adoptii din acest an, dar si despre simplificarea procedurilor de adoptie.

- Numarul copiilor adoptati ar putea inregistra in 2021 un nivel record, de cel putin 1.600, pana in prezent fiind realizate peste 1.400 de adoptii, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Florica Chereches, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii…

- O tanara cu dizabilitati dintr-un centru din Valcea are un picior fracturat netratat de patru luni. Fata a fost gasita cu malnutritie severa. Centrul de Resurse Juridice anunta ca a sesizat Parchetul si autoritatile pentru “relele tratamente si tortura” . Centrul de Resurse Juridice anunta ca a sesizat…