- Lotul Romaniei pentru meciurile cu Andorra si Belarus. Edi Iordanescu a decis sa cheme doi debutanti. Este vorba de Adrian Sut si de Alexandru Dobre. Andorra – Romania este primul meci din preliminariile EURO 2024 si va fi pe 25 septembrie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Selecționerul Edi Iordanescu…

- Ștefan Tarnovanu (22 de ani) n-ar urma sa fie convocat pentru „dubla” cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie) din preliminariile Euro 2024. Motivul? Portarul FCSB ar fi mai important la Romania U21. Conform Antena Sport, Tarnovanu nu va face parte din lotul final pe care Edi Iordanescu urmeaza…

- Surse din FRF susțin ca selecționerul Edi Iordanescu a vorbit cu Ianis Hagi și i-a explicat ca deocamdata nu considera ca este pregatit sa ajute naționala. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, a decis sa nu conteze pe Vlad Chiricheș, capitanul naționalei, in primele meciuri din preliminariile EURO 2024. Și alți „tricolori” sunt in dubiu. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat obiectivul pentru primele doua meciuri ale Romaniei in preliminariile Euro 2024. La finalul Comitetului Executiv din 3 martie, Burleanu a anunțat ca Romania e obligata sa caștige meciurile de la finalul lunii, pentru a spera la calificarea la Euro 2024. Naționala…

- Edi Iordanescu a trimis 25 de convocari preliminare pentru stranieri. Romania debuteaza la finalul lunii in calificarile Euro 2024, cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie). Pe lista lui Edi revine Florin Nița, transferat de curand la Pardubice, și apar 5 jucatori fara nicio selecție la prima reprezentativa:…

- Florin Prunea (54 de ani) pune presiune pe naționala Romaniei inaintea debutului in preliminariile EURO 2024! Romania va debuta in preliminariile EURO 2024 pe data de 25 martie, impotriva reprezentativei Andorrei. Romania se afla in grupa I, alaturi de Elveția, Belarus, Israel, Andorra și Kosovo. Florin…