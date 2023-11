Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Florin Salam și soțul ei, Catalin Visanescu, interviu exclusiv pentru Spynews.ro. Barbatul, care este o apariție rara, și Betty Salam ne-au dezvaluit cum iși impart atribuțiile casnice, dar și cine ține banii in familia lor.

- Joseph și Anda Adam au fost prezenți miercuri seara la Cinema City, la avanpremiera “Miami Bici 2”, cel mai așteptat film al toamnei, care intra in cinematografe din 24 noiembrie. El reprezinta și debutul lui Joseph pe marele ecran. Soțul vedetei a facut cursuri de actorie, a dat casting și a trecut…

- In urma cu un an, in apropierea Craciunului, Anda Adam și Jospeh Mohaci s-au casatorit civil, insa nu au reușit pana acum sa faca și cununia religioasa, dar și petrecerea de nunta, fara doar și poate, anul 2024 va fi anul in care aceste evenimente vor avea loc. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cei…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in cele mai neașteptate ipostaze. De data aceasta, in vizorul lor a fost nimeni altcineva decat Razvan Plumb alaturi de iubita lui. Cei doi au reușit sa-și faca timp pentru a rezolva…

- Dupa ce Margareta și-a acuzat fiica ca vrea s-o dea afara din casa in care a locuit cu fostul ei soț, acum Andreea da carțile pe fața și spune cum au stat, de fapt, lucrurile intre ele. Fiica Margaretei iși dorește locuința deoarece este singura amintire din partea tatalui ei decedat.

- Dana Sota a atras atenția recent, cand a publicat in mediul online o fotografie in care apare alaturi de Natalia Barbu, actuala soție a fostului ei soț. „Ne-am placut, n-am simțit nimic, decat energie buna una de alta”, spune vedeta despre relația lor, intr-un interviu la Antena Stars. Dana Sota, care…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt intotdeauna atenți la vedetele din Romania. Lor nu le scapa nimic, iar de data aceasta, in atenția lor, a fost Anda Adam și soțul ei, Yosif Eudor Mohaci. Cei doi s-au plimbat de mana prin mall și s-au bucurat de timpul petrecut impreuna.

- Recent, Garda Civila din Spania a desfașurat o operațiune de destructurare a unui grup infracțional organizat specializat in furtul de cupru. Șase romani au fost arestați, fiind banuiți ca au comis 75 de jafuri cu un prejudiciu de peste doua milioane de euro. Conform informațiilor publicate de OK Diario,…