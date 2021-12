Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Județean de Poliție Brașov vine cu prima reacție dupa incidentul in care a fost Anda Adam implicata astazi. Intr-adevar se confirma altercația vedetei cu o alta femeie. In cauza a fost deschis un dosar penal.

- Scandal uriaș in hotelul unde era cazata Anda Adam. Spynews.ro a aflat ca artista ar fi fost implicata intr-un conflict uriaș in urma cu puțin timp. La fața locului s-a intervenit de urgența. Primele informații despre incident.

- Tragedie in aceasta dimineata intr-un oras din Mehedinti. O femeie a fost impuscata mortal pe strada de un barbat. Dupa crima, acesta a incercat sa se sinucida. Imagini și informații cu puternic impact emoțional.

- O femeie care a intrat cu mașina pe plaja Modern din Constanța a fost amendata cu 10.000 de lei. Mașina ramasese blocata in nisip. Cazul a fost facut public de Primaria Constanța care, in acest context, a reamintit ca accesul cu mașina pe plaja este interzis. Incidentul a fost semnalat de o persoana…

- Au aparut primele imagini in cazul femeii are a fost injunghiata in timp ce se afla la cumparaturi intr-un supermarket din Cluj-Napoca. Tanarul era cunoscut ca avand probleme psihice și a mai avut probleme cu legea din cauza altor acte de violența. Atacatorul era in evidența autoritaților Nu este pentru…

- Galați: politist local lovit de o femeie care nu purta masca de protectie Foto: Grupul de Comunicare Strategica O femeie din Galati a primit mai multe sanctiuni dupa ce a lovit un politist local care i-a solicitat sa poarte masca de protectie. Incidentul s-a petrecut ieri într-o…

- O pacienta bolnava de COVID-19 s-a aruncat, vineri, de la etaj la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, dupa ce femeii i s-a adus micul dejun in camera de spital. Aceasta a deschis geamul si a sarit de la etajul sase al cladirii. Femeia, in varsta de 61…