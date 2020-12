ANCOM intenționează să organizeze licitația pentru frecvențe 5G în trimestrul al doilea din 2021 Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) iși propune sa organizeze licitație pentru noul spectru 5G in trimestrul al doilea al anului viitor. Conform planului de acțiuni pentru 2021 , lansat in dezbatere publica de Autoritate, alegerea datei pentru procesul de licitație va avea loc pana la sfarșitul primului trimestru al 2021. „Pana la finalul primului trimestru al anului viitor, Autoritatea si-a propus adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvențe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

