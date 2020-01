Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi la Bruxelles, dupa o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca oficialii europeni au „alta atitudine” fața de București, dupa venirea liberalilor la guvernare, in privința domeniului justiției.„In privinta MCV am exprimat toata…

- Dosarul de ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa in care va fi audiat politicianul Daniel Chițoiu a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges, deși, inițial, cauza a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitești. Reamintim ca Daniel Chițoiu- secretarul general…

- "Dupa o ancheta facuta ca la carte, dupa audieri de zeci de persoane s-a ajuns la aceasta ordonanța de clasare, soluția finala in acest dosar. Razvan a murit datorita leziunilor interne produse de acel accident teribil in care și-a pierdut viața. A fost aruncat prin parbriz, iar mașina a cazut peste…

- Dosarul accidentului in care creatorul de moda Razvan Ciobanu si a pierdut viata, in Constanta, a fost clasat de procurori, scrie observator.tv. Procurorii din Constanta, care au anchetat accidentul in care Razvan Ciobanu a murit, au ajuns la concluzia ca nu exista niciun vinovat pentru producerea accidentului.Astfel,…

- Momente cumplite dupa cutremurul din Albania. Echipajele de salvare din Romania trimise la fața locului pentru a interveni in zonele afectate de cutremur au reușit, dupa cateva ore de cautari, sa recupereze doua persoane decedate de sub daramaturi. Este vorba despre un cuplu, cei doi fiind gasiți imbrațișați.…

- Cererea CNSAS a fost inregistrata joi la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, dar nu are inca un termen de judecata.Pe 9 octombrie, Roxana Wring a anuntat ca a decis sa demisioneze din USR dupa ce a fost acuzata ca a colaborat cu Securitatea, mentionand ca va reveni…

- Prezidentiabilul PNL, Klaus Iohannis, a explicat de ce nu va accepta o dezbatere cu candidata PSD. "Doamna Vasilica Viorica Dancila a fost parte activa a marlaniilor pesediste. A sprijinit activ incercarile de acaparare a Justiției, a fost foarte activa cand a fost vorba sa faca zid impotriva unor…

- Astazi se împlinesc patru ani de la tragedia din clubul Colectiv, în urma careia 65 de tineri au murit. Însa din 30 octombrie 2015 și pâna acum nimeni nu a fost tras la raspundere.