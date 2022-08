Stiri pe aceeasi tema

- Baiețelul, in varsta de șase ani ranit in holul Primariei Capitalei, este in stare grava cu leziuni cerebrale, in secția de terapie intensiva a Spitalului de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”. O echipa multidisciplinara face toate investigațiile necesare in vederea stabilirii conduitei terapeutice…

